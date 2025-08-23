El fin de los incendios en España "está mucho más cerca"

El fin de los grandes incendios que durante dos semanas han asolado España, provocando cuatro muertos y arrasando más de 350.000 hectáreas, "está mucho más cerca", dijo este sábado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, a la televisión pública TVE.

"Ya queda menos y ya el final está mucho más cerca", explicó, recalcando que se trata de unos incendios muy "traicioneros" y que "hay que hacer un último esfuerzo para acabar con esta terrible situación".

Barcones explicó que quedan "18 incendios forestales activos, de ellos 17 están en situación operativa 2" --representan un peligro para personas y viviendas--, y preocupa "especialmente" el de Igüeña, en la provincia de León, en la región noroccidental de Castilla y León.

Aun así, "el sentimiento generalizado es de mejoría, de evolución favorable, de que ya queda menos", insistió.

Cientos de personas y numerosos pueblos siguen evacuados por la amenaza de los fuegos, pero muchos vecinos han podido regresar a sus casas en las últimas 24 horas.

Los grandes incendios han afectado especialmente a toda la mitad oeste del país, sobre todo a las regiones de Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Se iniciaron en medio de una ola de calor que duró 16 días y dejó temperaturas de 40 ºC por todo el país, e incluso de 45 ºC en varios puntos del sur.

Con la ola de calor acabada, la humedad más alta y el viento menos fuerte, "las condiciones son más favorables" para la extinción, insistió Barcones.