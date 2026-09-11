El fiscal de la CPI atribuye los ataques de Trump a un "malentendido" sobre la labor del tribunal

Los ataques de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la Corte Penal Internacional (CPI) se deben a un "malentendido" sobre la labor del tribunal, declaró a AFP su fiscal general interino.

En una entrevista exclusiva, la primera desde que asumió sus nuevas funciones, Mame Mandiaye Niang también indicó que la CPI ya prepara soluciones técnicas alternativas ante la posibilidad de nuevas sanciones estadounidenses contra la institución.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió desmantelar "ladrillo a ladrillo" la CPI, que juzga a los responsables de los crímenes más graves del mundo, y calificó al tribunal de "amenaza intolerable para la soberanía estadounidense".

Washington ha impuesto una serie de sanciones contra responsables de la CPI, indignado porque el tribunal emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estrecho aliado de Estados Unidos, acusado de crímenes de guerra.

"Cuando se escucha toda esta comunicación de Rubio, hay algunos elementos que parecen deberse a un malentendido", replicó Niang.

"No nos interesa ni tenemos como objetivo alcanzar o vulnerar la soberanía de los Estados. Sabemos que no somos los gendarmes del mundo, somos perfectamente conscientes de ello", afirmó el fiscal senegalés.

Sin embargo, rechazó las acusaciones estadounidenses que califican a la CPI de institución corrupta. "Es un juicio que no aceptamos", afirmó.

Niang, de 65 años, figura entre los altos responsables de la CPI afectados por las sanciones estadounidenses. Una situación que, según él, hace prácticamente imposible acceder a sistemas de pago o realizar tareas sencillas, como reservar vuelos u hoteles.

"Quizá lo que más nos preocupa sea precisamente la amenaza de nuevas sanciones, no solo contra personas, sino también contra la institución", explicó.

Niang se prepara ahora para dirigir el juicio más importante de la Corte hasta ahora, el del expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes presuntamente cometidos durante su "guerra contra las drogas".

"Vivimos en un mundo en el que las cosas que un día nos parecen imposibles pueden resultar de una evidencia abrumadora al día siguiente", subrayó, en referencia a este juicio y a la posibilidad de que en el futuro Netanyahu o el presidente ruso Vladimir Putin comparezcan ante la CPI.