El Frente Polisario asegura en la ONU que "nunca" ataca a civiles

Un representante del Frente Polisario aseguró este lunes en la ONU que ese movimiento independentista nunca ha atacado a civiles, aunque reconoció actividades militares en una zona del Sáhara Occidental donde "disparos" dejaron un muerto y varios heridos este fin de semana.

La fiscalía marroquí anunció el domingo la apertura de una investigación tras un "disparo de proyectiles", con saldo de un muerto y tres heridos, la noche del sábado en Esmara, en el disputado territorio de Sáhara Occidental.

"No acusamos a nadie porque simplemente estamos esperando a que los resultados de esta investigación sean concluyentes", declaró el lunes a la prensa el embajador marroquí ante la ONU, Omar Hilale.

"Pero no podemos ignorar que hay un conjunto de pruebas igual de contundentes", añadió, afirmando en particular que el hecho de que el Frente Polisario no haya negado el incidente, "su silencio, confirma que son ellos quienes están detrás de estas explosiones".

Preguntado por dicho incidente, el representante del Frente Polisario, Sidi Omar, se refirió a un comunicado militar del movimiento en el que reconocía haber atacado "los sectores de Esmara, Mahbas y Farsia". "No es la primera vez (...). Estamos en guerra abierta", añadió.

Pese a que el Frente Polisario está "en estado de guerra de autodefensa" y que todo el Sáhara Occidental es considerado zona de guerra, como declaró en 2020, Omar aseguró que la organización independentista "nunca ha atacado a civiles en su guerra de liberación contra Marruecos".

"Desafiamos a cualquiera a que demuestre lo contrario", dijo.

Estas declaraciones se produjeron tras la decisión del Consejo de Seguridad de ampliar un año más la misión de la ONU para el mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental, Minurso.

Adoptada por 13 votos a favor y dos abstenciones (Rusia y Mozambique), la resolución insta, con palabras idénticas a las de hace un año, a "que las partes reanuden las negociaciones bajo los auspicios del secretario general sin condiciones previas y de buena fe" con vistas a una "solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental".

Ante la ausencia de un reglamento definitivo, la ONU considera a la excolonia española como un "territorio no autónomo".

Desde hace casi 50 años, un conflicto enfrenta a Marruecos con los independentistas del Frente Polisario, apoyados por Argel.

Rabat, que controla casi el 80% de este vasto territorio, con aguas ricas en pesca y fosfatos, aboga por un plan de autonomía bajo su soberanía.

El Polisario exige la celebración de un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de la ONU, que estaba previsto cuando se firmó el alto el fuego en 1991, pero que nunca se concretó.