El gobierno de EEUU asegura que dos millones de migrantes ilegales abandonaron el país

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este martes que más de dos millones de migrantes ilegales abandonaron Estados Unidos, forzosamente o por voluntad propia, desde que Donald Trump asumió el poder a finales de enero.

"Dos millones de inmigrantes ilegales han salido de Estados Unidos en menos de 250 días, incluyendo aproximadamente 1,6 millones que se han autodeportado voluntariamente y más de 400.000 deportaciones", indicó el departamento en un comunicado de prensa.

El DHS transformó una aplicación telefónica que el gobierno anterior del demócrata Joe Biden había lanzado, para acoger a los solicitantes de asilo en el país, y la transformó al inicio del mandato de Trump en una aplicación de "autodeportación", en la que los indocumentados podían anunciar al gobierno su disposición a salir del país.

Un portavoz del DHS explicó a la AFP mediante un correo electrónico que "decenas de miles de extranjeros ilegales han utilizado la aplicación CBP Home".

"La cifra de 1,6 millones proviene de nuestros propios cálculos a partir del USCIS", el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia encargada de tramitar solicitudes de residencia o ciudadanía, precisó.

El número de migrantes ilegales que entró en Estados Unidos a lo largo de los cuatro años de gobierno Biden es objeto de debate entre especialistas.

"Durante cuatro meses consecutivos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) no ha liberado a ningún inmigrante ilegal dentro del país", explicó el comunicado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE) anunció la semana pasada que planea prácticamente duplicar sus efectivos, tras recibir más de 150.000 solicitudes de empleo.

El ICE está llevando a cabo redadas en todo el país, lo que provoca protestas de organizaciones de defensa de los migrantes y de los gobernadores demócratas.

La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los puntales del segundo mandato de Trump.