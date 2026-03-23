El gobierno de EEUU demanda a Harvard por permitir el "antisemitismo"

El gobierno de Estados Unidos presentó este viernes una demanda contra la Universidad de Harvard en la que acusa a la institución de permitir un "ambiente hostil" hacia estudiantes judíos e israelíes durante las manifestaciones propalestinas en el campus entre 2023 y 2025.

Donald Trump lanzó una ofensiva contra las principales universidades estadounidenses por considerar que consentían movimientos en favor de los palestinos durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, unos movimientos considerados por la Casa Blanca como antisemitismo.

El Departamento de Justicia presentó una demanda similar contra la Universidad de California. En la nueva querella, el ejecutivo afirma que el "profesorado y la dirección de Harvard hicieron la vista gorda ante el antisemitismo y la discriminación contra judíos e israelíes".

"Harvard permitió que manifestantes antiisraelíes ocuparan sus bibliotecas. Harvard permitió que un campamento antiisraelí se mantuviera durante veinte días, en violación de la normativa universitaria", señala en la demanda presentada ante un tribunal de Massachusetts.

"Harvard fomentó y continúa fomentando un clima en el campus donde prosperan un antisemitismo hostil y conductas antiisraelíes", añade.

La universidad afirmó en respuesta a la demanda que se preocupa "por los miembros de la comunidad judía e israelí".

Aseguró también que ha "reforzado la formación y la educación sobre el antisemitismo para estudiantes, profesores y personal", lo que "demuestra exactamente lo contrario de una indiferencia deliberada".

El gobierno de Trump pidió al tribunal declarar que Harvard ha incumplido su contrato con el gobierno federal, y, por tanto, que le libere del pago de millones de dólares en fondos federales a la universidad, además de exigir que se le devuelva el dinero ya entregado.

Esta acción es el último episodio de la ofensiva del gobierno de Trump contra la prestigiosa y más antigua universidad de Estados Unidos.

Un juez federal, en respuesta a una demanda de Harvard, ordenó al gobierno que desbloqueara 2.600 millones de dólares en financiación a la universidad.