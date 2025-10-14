El gobierno español mantiene su intención de presentar los presupuestos para 2026

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró el martes que su gobierno de izquierdas, en minoría en el Parlamento, mantiene la intención de presentar los presupuestos para 2026 y sacarlos adelante pese a la fragmentación política.

El gobierno de Sánchez, dependiente de una frágil red de aliados parlamentarios para aprobar leyes, aún opera con las cuentas de 2023, ya que no logró asegurar que se aprueben unas nuevas.

La Constitución española permite que las cuentas del año anterior se prorroguen de forma automática bajo ciertas condiciones, en caso de que no exista acuerdo parlamentario para aprobar unas nuevas.

"Por supuesto que nosotros vamos a presentar nuestros presupuestos e insisto, vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante", reiteró el líder socialista durante una entrevista en la radio española Cadena Ser.

Igualmente, reiteró que no se plantea dimitir en caso de no lograr su aprobación en el Parlamento.

"Vamos a intentar persuadir a los grupos parlamentarios, pero tampoco quiero engañar, ni que tampoco haya especulaciones, la legislatura va a durar hasta el año 2027", agregó.

Una nueva prórroga de los presupuestos dejaría al gobierno de la cuarta economía de la zona euro con menos margen de maniobra para impulsar nuevas iniciativas y programas sociales.

A pesar de no contar con nuevas cuentas, la economía española creció un 3,5% el año pasado, impulsada por el dinamismo de las exportaciones, el consumo y el auge turístico, lo que la convierte en una de las economías avanzadas con mayor crecimiento del mundo.