El gobierno francés propone un fuerte ajuste fiscal en un clima de creciente malestar social

Acorralado por una deuda pública récord y a unos meses de la elección presidencial, el gobierno francés presentó este jueves un proyecto de presupuesto para 2027 que contempla un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros.

Las finanzas públicas de Francia, con un nivel de deuda récord y un déficit por encima de los límites marcados por la Unión Europea, son un tema central de los comicios presidenciales del próximo año.

El gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, enfrenta el desafío de lograr la aprobación de las cuentas para 2027 en un contexto de creciente malestar social por el aumento del costo de vida, mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán impulsa al alza los precios de los combustibles.

El movimiento social cobró fuerza el jueves con nuevas protestas estudiantiles por la falta de recursos para la educación. Más de 160 centros educativos permanecieron cerrados y estudiantes universitarios se sumaron a las movilizaciones en París, Marsella y otras ciudades del país.

Estudiantes levantaron barricadas y prendieron fuego a contenedores en Nantes, Estrasburgo, Toulouse y Lille, mientras que las autoridades denunciaron agresiones e intimidaciones contra directores de centros educativos.

El gobierno calificó los incidentes de "violencia urbana" y el primer ministro pidió a los miembros de su gabinete aplazar sus desplazamientos por el país.

El Ministerio del Interior informó de 1.949 detenciones durante las protestas de este jueves y bloqueos en centros educativos de todo el país.

El martes, más de 200.000 personas participaron en manifestaciones del sector público contra la decisión del gobierno de congelar el índice utilizado para calcular parte de la remuneración de los funcionarios.

- 54.000 millones de euros de ajuste -

El plan de presupuesto, que comenzará a ser examinado en el Parlamento este jueves, contempla reducir el creciente déficit público al 5% del PIB en 2027 con un ajuste fiscal total de 54.000 millones de euros (unos 61.000 millones de dólares), según el proyecto de presupuesto obtenido por la AFP.

En el documento, el gobierno propone nuevas medidas por valor de 43.000 millones de euros que, sumadas a las tomadas en 2026, llevan "el total del ajuste" en 2027 a "54.000 millones de euros", escribe el gobierno.

Según el proyecto, la recaudación por IVA aumentaría en más de 7.000 millones de euros respecto a este año, mientras que los ingresos por el impuesto sobre la renta crecerían en 5.700 millones de euros.

En cambio, la recaudación por el impuesto de sociedades caería en 1.800 millones de euros, reflejo de la política favorable a las empresas impulsada por el presidente Emmanuel Macron.

El gobierno también prevé contener el aumento del gasto en salud al 2% en 2027 y reducir el déficit de la Seguridad Social a 12.700 millones de euros, frente a los 21.800 millones previstos para 2026.

Para ello, parte del esfuerzo recaerá sobre los jubilados. Entre las medidas contempladas figura una revalorización menos favorable de las pensiones superiores a 1.260 euros, que dejarían de estar plenamente indexadas a la inflación.

"Es un esfuerzo importante" que exige "una movilización colectiva", admitió el ministro de Economía, Roland Lescure.

- "Injusto" -

Lecornu ya había avanzado a mediados de septiembre que su ejecutivo planeaba un ajuste fiscal por este monto con tal de sanear las arcas públicas.

El gobierno prevé cerrar 2026 con un déficit fiscal del 5,4%, muy superior al 3% fijado por la UE, y una deuda pública del 119,3% del PIB, un récord desde que se empezó a elaborar esta estadística en 1978.

El costo de esa deuda se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades: los intereses pagados por el Estado superarán este año los 79.000 millones de euros y podrían alcanzar los 91.000 millones en 2027, según el Ministerio de Economía.

Símbolo de la desconfianza de los inversores hacia la segunda economía de la UE, el tipo de interés de la deuda francesa a diez años alcanzó este jueves su nivel más alto desde 2002.

A siete meses de las elecciones presidenciales que buscarán un sucesor a Emmanuel Macron, con la ultraderecha como favorita en los sondeos, los debates sobre el presupuesto se anuncian tensos.

La oposición ya comenzó a atacar el proyecto. Los socialistas lo calificaron de "injusto" y "recesivo", mientras aumenta el riesgo de una moción de censura contra el gobierno durante la tramitación parlamentaria.

El Parlamento ya tumbó a dos predecesores de Lecornu por sus intentos de ajustar el gasto público y el riesgo de una moción de censura contra el primer ministro aumenta.