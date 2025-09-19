El gobierno francés se opone al izado de banderas palestinas en alcaldías

El Ministerio del Interior se opuso este jueves al izado de banderas palestinas en alcaldías y otros edificios públicos la próxima semana, cuando Francia se dispone a reconocer oficialmente un Estado palestino.

El presidente francés, Emmanuel Macron, debe confirmar el lunes el reconocimiento de Palestina, junto a otros países, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Para marcar la ocasión, el líder del opositor Partido Socialista, Olivier Faure, llamó a que las alcaldías izaran la bandera palestina el lunes, un llamado criticado por la comunidad judía que celebra ese día su Año Nuevo.

En un telegrama, consultado este viernes por la AFP, el ministerio del Interior, dirigido por el conservador Bruno Retailleau, instó a los prefectos a que se opongan a esta iniciativa ante la justicia.

"El principio de neutralidad del servicio público [lo] prohíbe", ya que "constituye un posicionamiento en un conflicto internacional" y "una injerencia contraria a la ley", reza la nota.

El telegrama también insiste en "los riesgos de importar" un conflicto internacional en curso y en eventuales "disturbios al orden público" en Francia, que acoge la principal comunidad judía de Europa.

Las alcaldías de Nantes y Saint-Denis, gobernadas por los socialistas, ya anunciaron su intención de colocar la bandera palestina en su fachada.

"Los prefectos no tienen poder para prohibir (...) La justicia se pronunciará si es necesario", escribió Faure en la red social X, para quien el ministerio "se opone simbólicamente" a la decisión de Macron de reconocer Palestina.

El 26 de junio, la justicia ya ordenó a Besanzón, en el este de Francia, retirar la bandera palestina, que su alcaldesa ecologista, Anne Vignot, había instalado para denunciar la "masacre" en Gaza.

Ese mismo día, una decisión judicial también obligó al alcalde derechista de Niza, Christian Estrosi, a retirar las banderas de Israel que colocó en su fachada tras los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en 2023.