El hermano del expresidente colombiano Uribe se entrega tras su condena por liderar un grupo paramilitar

El hermano del poderoso expresidente colombiano Álvaro Uribe se entregó a la policía para cumplir una condena de 28 años y tres meses de prisión por conformar un grupo paramilitar en los años 1990, informó la noche del martes el exmandatario.

El ganadero Santiago Uribe fue condenado en noviembre de 2025 por liderar un escuadrón paramilitar llamado Los 12 Apóstoles. Sus abogados presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme la condena.

Esa organización que operaba en el departamento de Antioquia es señalada de múltiples asesinatos, incluidos los de personas acusadas de colaborar con las guerrillas y delincuentes comunes.

El expresidente Uribe señaló en su cuenta de X que su hermano se presentó ante una comisaría policial para "cumplir con la orden de captura".

Un encargado del sistema penitenciario dijo a la AFP el miércoles que aún no ha ingresado oficialmente a prisión, pues no ha sido puesto a disposición del sistema carcelario por parte de la policía.

A partir de testimonios de comandantes paramilitares y otras pruebas, la justicia concluyó que Santiago Uribe tuvo un rol de mando en la agrupación conformada por hacendados, comerciantes y miembros de la fuerza pública.

También fue hallado culpable por participar en el asesinato de un conductor de bus señalado de tener nexos con los rebeldes como parte de una campaña de terror de estos escuadrones de ultraderecha para diezmar a los grupos insurgentes en colaboración con militares y policías.

El expresidente Álvaro Uribe, que ordenó una ofensiva militar contra las guerrillas durante sus dos mandatos entre 2002 y 2010, ha enfrentado durante años señalamientos de vínculos con el paramilitarismo, acusaciones que siempre ha negado.

En agosto de 2025 fue condenado a ocho años de prisión domiciliaria por sobornar a paramilitares encarcelados para que no lo relacionaran con él.

Luego un tribunal de Bogotá revocó esa condena y el caso quedó en manos de la Corte Suprema, que tiene la última palabra en este caso.

Ese largo proceso judicial inició luego de denuncias ante el Congreso del senador izquierdista Iván Cepeda, actual candidato a la presidencia que disputará el balotaje el 21 de junio contra el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Uribe anunció su apoyo al opositor luego de la derrota de su candidata en la primera vuelta.