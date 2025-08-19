El huracán Erin se debilita pero aún amenaza la costa este de EEUU

El huracán Erin se debilitó a categoría 2 el martes, pero continúa amenazando parte de la costa este de Estados Unidos con inundaciones potencialmente peligrosas para la población, según los meteorólogos.

La tormenta, que se fortaleció a una velocidad históricamente rápida y alcanzó brevemente la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, inundó viviendas y carreteras en Puerto Rico, un territorio insular estadounidense en el Caribe.

Aunque se prevé que el ojo del huracán permanezca lejos de la costa, los meteorólogos siguen preocupados por la magnitud de Erin, que avanza con fuertes vientos cientos de kilómetros más allá del núcleo de la tormenta.

En su boletín de las 18H00 GMT, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) levantó las alertas de tormenta tropical para las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, pero las mantuvo para partes de Carolina del Norte.

Erin se encontraba a varios cientos de kilómetros al sureste de Carolina del Norte y serpenteaba en dirección noroeste.

"Esto significa que hay peligro de inundaciones potencialmente mortales de entre 60 y 120 centímetros sobre el nivel del suelo", declaró el director del NHC, Michael Brennan.

Añadió que existe la posibilidad de un oleaje destructivo, sumado a la marejada ciclónica, que podría provocar graves daños en las playas y la costa, volviendo intransitables las carreteras costeras.

Una franja costera más amplia, desde Carolina del Norte hasta el sur de Virginia, se encuentra bajo una alerta de tormenta tropical de menor intensidad.

Los medios estadounidenses informaron que decenas de personas tuvieron que ser rescatadas de peligrosas corrientes que corren contra la marea.

La temporada anual de huracanes del Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. A pesar de un inicio relativamente tranquilo con solo cuatro tormentas con nombre hasta el momento, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) continúa pronosticando una temporada más intensa de lo normal.

El NHC monitorea dos perturbaciones luego de Erin: la primera tiene un 60% de probabilidades de convertirse en un ciclón durante la próxima semana, y la segunda, un 30%.

Los científicos afirman que el calentamiento global está intensificando los ciclones tropicales: océanos más cálidos impulsan vientos más fuertes, la atmósfera más cálida incrementa las lluvias y el aumento del nivel del mar amplifica las marejadas ciclónicas.

También existe evidencia, aunque menos certera, de que el cambio climático está aumentando la frecuencia de los huracanes.