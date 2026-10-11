El huracán Simón avanza peligrosamente lento hacia México

El huracán Simón se aproxima a México a una velocidad muy lenta que aumenta los riesgos cuando toque tierra el domingo.

El pronóstico coloca el impacto de Simón hacia el mediodía (18h00 GMT) como ciclón categoría 4 de 5 en la escala Saffir-Simpson.

Las autoridades suspendieron actividades no esenciales en varios municipios del estado de Jalisco, donde tocará el fenómeno.

Desde que se convirtió en huracán, Simón se desplaza a menos de 10 km/h. Se mantiene "semiestacionario" frente a las costas mexicanas, explicó a AFP el meteorólogo Boris Comi.

Esto significa que puede "estar generando más lluvias durante un tiempo más prolongado" lo que "pone en más riesgo a la población", añadió el especialista de Protección Civil de Jalisco.

Simón alcanzó vientos máximos sostenidos de 250 km/h la noche del sábado.

Otros poderosos huracanes se aproximaron a baja velocidad en esta región del Pacífico mexicano. Jova por ejemplo dejó ocho muertos en 2011. Se desplazaba entre 13 y 15 km/h.

Patricia en 2015 iba más rápido pero con uno de los registros más altos de vientos máximos sostenidos: 345 km/h. Destruyó casas, hubo inundaciones, deslaves y el bloqueo de carreteras, aunque no hubo muertos o heridos.

- Cadena montañosa -

El meteorólogo detalló que es muy probable que Simón acelere su desplazamiento antes de disiparse, una vez que toque tierra.

A Puerto Vallarta la favorecen su ubicación en una bahía y la presencia de montañas que atenúan la fuerza de los ciclones.

Según la agencia de huracanes de Estados Unidos (NHC) las montañas de esta zona también lo llevarían a perder fuerza.

El NHC estimó de hecho un probable "debilitamiento incluso antes de que el huracán toque tierra en México".

El sábado la Marina de México evacuó por barco a un centenar de personas de poblados costeros amenazados por Simón.

Las trasladaron a Puerto Vallarta, donde la mayoría tiene familiares con quienes resguardarse y otros irán a alguno de los cinco refugios dispuestos en esta ciudad y que al sábado ya habían recibido a 95 personas.

Elena Glumas, de 63 años, llegó con sus perros desde la localidad de Yelapa.

"Hace tres años perdimos todo, ahora pues digo, la vida es primero", afirmó al bajar del ferry. Se refiere al huracán Lidia que en 2023 azotó su pueblo con lluvias torrenciales.

Los comerciantes del malecón aceleraron las medidas de prevención en sus locales. Tapiaron puertas y ventanas para contener la fuerza del agua y el viento.

Algunos pintaron con aerosol en los tablones mensajes de aliento.

"Simón dice: 'todo va a estar bien'", se lee en una hoja de madera sobre un establecimiento en referencia al popular juego en el que los niños siguen instrucciones.

Paulina Pérez plasmó en su mueblería la leyenda "Simón, sé breve, pacífico", junto al dibujo de un tiburón y caras felices.

Es "positivismo más que nada", explicó a la AFP. "Si ya viene, pues ni modo de ponerse a llorar o lamentar", agregó.