El joven británico desaparecido hace seis años en España y encontrado en Francia será repatriado

El joven británico de 17 años encontrado en Francia seis años después de su desaparición en España regresará este fin de semana a Inglaterra a casa de su abuela, que tiene la custodia.

Alex Batty, originario de la ciudad inglesa de Oldham (norte), fue recogido esta semana por un repartidor en una zona montañosa del sur de Francia. Las policías francesa y británica confirmaron su identidad.

La policía sospecha que su madre y su abuelo lo secuestraron en 2017, cuando tenía 11 años, con el pretexto de unas vacaciones a España, para luego vivir en comunas de estilo de vida alternativo en este país y en los Pirineos franceses.

"Será devuelto a su abuela materna mañana [sábado] o pasado mañana [domingo] como muy tarde", dijo este viernes el fiscal adjunto de Toulouse (sur), Antoine Leroy, quien estuvo en contacto con la embajada de Reino Unido en Francia para organizar la repatriación.

La última vez que se tuvo noticias de Alex Batty fue en España el 8 de octubre de 2017, el día en que se esperaba que él, su madre Melanie Batty y su abuelo David Batty regresaran a casa tras unas vacaciones familiares.

Las labores de búsqueda, junto a las autoridades españoles, no permitieron localizarlo entonces.

- España, Marruecos, Francia -

La abuela del joven, Susan Caruana, dijo que creía que la madre y el abuelo lo habían llevado a vivir con una comunidad espiritual con un estilo de vida alternativo sin una educación tradicional.

"No querían que fuera a la escuela. No creen en la escuela convencional", dijo Caruana al diario The Times. "Hablé con él esta tarde y sin duda es él. Hablaba a un niño cuando estaba con nosotros y ahora hablé con un hombre".

"Es bastante increíble cuando no sabes si alguien está vivo o muerto", agregó.

El "periplo" de Alex Batty, su madre y su abuelo los llevó a España, Marruecos y finalmente a Francia, donde se habrían movido por la zona oriental de los Pirineos franceses, según Leroy.

Durante seis años, dos en Francia, vivió una vida "nómada" en el seno de una comunidad "espiritual", permaneciendo sólo unos meses en cada lugar, describió el representante del ministerio público.

Aunque el joven no mencionó a los investigadores ninguna violencia física durante esos años, sí "indicó haber sufrido agresiones sexuales cuando era pequeño", a la edad "de cinco o seis años (...) en el seno de su familia, sin decir más", agregó.

El joven, descrito por el fiscal como alguien de "inteligencia viva y muy tranquilo", decidió escapar cuando su madre le anunció su intención de ir a Finlandia, donde se encontraría "ahora", sin el abuelo, que habría muerto hace seis meses.

- "Su madre lo secuestró" -

Alex Batty, que no habla francés, caminó durante cuatro noches en dirección a Toulouse, antes de ser descubierto hacia las 03H00 de la madrugada del miércoles por un joven repartidor que lo llevó a la gendarmería de Saint-Félix-Lauragais, según el fiscal.

El joven repartidor, Fabien Accidini, explicó al diario regional francés La Dépêche du Midi, que llovía mucho cuando lo recogió en su auto y que esté le contó su historia.

"Dijo que su madre lo secuestró cuando tenía unos 12 años (...) Desde entonces, había vivido en España en una casa de lujo con unas diez personas. Habría llegado a Francia hacia 2021", explicó el también estudiante.

Batty había vivido con su madre en una "comunidad espiritual" en Francia y no tenía "ninguna animosidad hacia ella, pero quería volver con su abuela", agregó.

La policía británica reconoció que algunos aspectos del caso siguen sin estar claros.

"Todavía nos queda trabajo por hacer para establecer todas las circunstancias que rodean su desaparición", aseguró el comisario adjunto Chris Sykes, de la policía de Mánchester.