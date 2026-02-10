El líder australiano, "devastado" por la violencia en una protesta contra el presidente israelí

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó el martes que estaba "devastado" por las escenas de enfrentamientos durante una manifestación en Sídney contra la visita del presidente israelí, aunque defendió las acciones de la policía en los hechos.

En su visita de cuatro días, el jefe de Estado israelí, Isaac Herzog, busca consolar a la comunidad judía de Australia tras la matanza de 15 personas que celebraban la fiesta del Janucá en diciembre en la famosa playa de Bondi en Sídney.

Pero la noche del lunes estalló el caos cuando la policía de la ciudad impidió que una protesta se acercara a una zona designada como restringida.

Las autoridades golpearon a manifestantes y periodistas, incluidos los de la AFP, y lanzaron gas lacrimógeno, en escenas violentas raramente vistas en el distrito empresarial de Sídney.

Consultado sobre lo sucedido, Albanese declaró a una radio local que se sintió "devastado" por las imágenes.

"Estas son escenas que realmente no deberían estar ocurriendo", sostuvo.

"La gente debe poder expresar pacíficamente sus opiniones, pero la policía tenía muy claras las rutas requeridas si la gente quería marchar", señaló.

Cerca de la protesta, Herzog participó en un homenaje para las víctimas de la matanza del 14 de diciembre con miles de personas.

La policía de Nueva Gales del Sur aseguró que detuvo a 27 personas en las manifestaciones, incluidas 10 por agredir a las fuerzas del orden, y confirmó la utilización de gas pimienta contra la multitud.

Grupos de protesta convocaron a sus seguidores a manifestarse contra la "brutalidad policial" en la tarde de este martes en el centro de Sídney.

Se espera que la visita de Herzog dure hasta el jueves.

Este martes por la mañana se reunió con estudiantes de una escuela judía en los suburbios de Sídney. Más tarde se encontrará con las familias de las víctimas del ataque de Bondi, el más mortífero contra los judíos desde el de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

Previamente, en una ceremonia en la playa de Bondi, Herzog afirmó que "los vínculos entre la gente de bien de todas las religiones y todas las naciones continuarán firmes frente al terror, la violencia y el odio".

Muchos judíos australianos han recibido con agrado el viaje de Herzog.

"Su visita elevará el ánimo de una comunidad dolorida", dijo Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos, el principal órgano de la comunidad.

En contrapartida, el Consejo Judío Progresista de Australia afirmó que Herzog no era bienvenido debido a su presunta participación en la "destrucción continua de Gaza".

El ataque de Bondi Beach fue perpetrado por un hombre de 50 años de nacionalidad india, Sajid Akram, y su hijo Naveed, un australiano de 24 años.

Akram fue abatido a tiros por la policía y su hijo permanece detenido bajo cargos de terrorismo y 15 asesinatos.