El líder de Hezbolá pide la retirada "sin condiciones" de Israel de Líbano

El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, exigió este viernes la retirada "sin condiciones" de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y calificó el acuerdo marco entre Irán y Estados Unidos, que llevó a una tregua en el frente libanés, de "declaración de derrota".

"Israel no tiene otra opción que retirarse completamente de cada centímetro de nuestra tierra (...). Israel debe marcharse sin condiciones", declaró en una alocución en televisión ante decenas de miles de personas en los suburbios del sur de Beirut para conmemorar la Ashura.

Esta jornada conmemora la muerte de Husein, una figura clave del islam chiita. Se trata del mayor acto público de Hezbolá desde el inicio de la última guerra con Israel, el 2 de marzo.

Líbano se vio arrastrado al conflicto de Oriente Medio por los lanzamientos de cohetes de Hezbolá contra territorio israelí, que respondió con bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre en el sur del país, donde aún hay tropas estacionadas.

Bajo los auspicios de Estados Unidos, las autoridades libanesas iniciaron en abril conversaciones directas con Israel en Washington, las primeras en décadas, que culminaron con una declaración de tregua el 17 de abril, nunca respetada.

Después de que Teherán lograra incluir al Líbano en su acuerdo con Estados Unidos, el frente libanés vive una calma relativa, aunque ambas partes siguen acusándose de violar el alto el fuego.

"No se aceptará ningún compromiso que vaya en contra de la soberanía de Líbano, y nadie tiene derecho a firmar (...) nada", añadió Qasem, en referencia a las negociaciones israelo-libanesas, cuya quinta sesión continúa este viernes en Washington.

"Ni normalización (...), ni logros para Israel", que "debe salir humillado", sentenció el líder de Hezbolá.