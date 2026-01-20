El líder de Vietnam promete lucha anticorrupción en un congreso en el que busca aumentar su poder

El máximo dirigente de Vietnam prometió este martes luchar contra la corrupción en un discurso ante el congreso del Partido Comunista, que se celebra dos veces por década y en el que ahora busca ampliar sus poderes de forma similar a la estructura política de China.

En solo 17 meses como secretario general, To Lam ha apartado a sus rivales y centralizado el poder en una agresiva campaña de reformas que sus allegados describen como una "revolución".

Aceleró una amplia campaña anticorrupción que despidió a miles de funcionarios, suprimió ocho ministerios u organismos y estimuló la inversión en infraestructura.

El partido está "decidido a luchar contra la corrupción (...), considerando que el sector privado es un pilar importante de la economía", afirmó.

El gobierno llevará a cabo una reforma administrativa y abordará "el despilfarro y la negatividad", clamó en la reunión, al añadir que "se deben tratar todas las malas prácticas".

Esta nación del sudeste asiático, con 100 millones de habitantes, es a la vez un Estado controlado con mano dura por un único partido y un punto brillante de la economía regional, donde el Partido Comunista ha tratado de lograr un rápido crecimiento para reforzar su legitimidad.

En una serie de reuniones a puerta cerrada celebradas esta semana, casi 1.600 delegados ultimarán la lista de dirigentes del país para los próximos cinco años y establecerán las políticas clave.

Lam seguirá siendo el máximo líder del partido, según fuentes informadas sobre las deliberaciones internas clave.

Pero también aspira a la presidencia, un doble cargo similar al de Xi Jinping en la vecina China.

Los expertos afirman que, si Lam consigue ambos cargos, esto supondrá la supremacía de su facción.

Una fuente informada sobre las deliberaciones del partido declaró a la AFP que la solicitud de Lam de ampliar sus poderes había sido aprobada provisionalmente.

Sin embargo, algunos informes sugirieron que tuvo que dejar de lado sus ambiciones presidenciales para asegurarse el apoyo a su programa de reformas.