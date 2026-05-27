El líder del gobierno tibetano en el exilio toma juramento para un segundo mandato

El jefe del gobierno electo de los tibetanos radicados afuera de China prestó juramento para un segundo mandato este miércoles, mientras el dalái lama, el máximo líder espiritual budista, recitaba una plegaria.

La administración central tibetana (CTA), con sede en India, es la institución clave de los tibetanos exiliados, sobre todo desde 2011, cuando el dalái lama renunció a sus funciones políticas en favor de un gobierno electo.

Sin embargo, Pekín considera a ese movimiento como "nada más que un grupo político separatista".

Las elecciones se celebraron en febrero y abril en 27 países, pero no en China.

El "sikyong" o líder del gobierno, Penpa Tsering, fue elegido para un segundo mandato, tras obtener el 61% en la ronda preliminar, un umbral lo suficientemente alto como para obtener la victoria.

Tsering, al igual que el gobierno, no busca la independencia total del Tíbet, en línea con la política de "vía intermedia" del dalái Lama, que busca la autonomía.

"Instamos a todos los tibetanos a que recuerden nuestra identidad común como exiliados políticos, dejen de lado las diferencias, fomenten la unidad y cumplan con sus responsabilidades individuales en pro de la causa común del Tíbet", aseguró tras prestar juramento ante funcionarios judiciales y el dalái lama.

"A pesar de los esfuerzos sistemáticos del gobierno chino por socavar la identidad nacional tibetana, China no puede debilitar el vínculo inquebrantable del pueblo tibetano con su patria", añadió el dirigente.

Grupos de bailarines tradicionales actuaron mientras multitudes, entre las que se encontraban monjes vestidos con túnicas rojas, observaban la ceremonia en la ciudad montañosa de Dharamshala, en el norte de India.

Los 91.000 votantes que se registraron incluyen a monjes budistas en el alto Himalaya, exiliados políticos en las megaciudades del sur de Asia y refugiados en Australia, Europa y Norteamérica

Pekín, que en 1950 envió tropas al Tibet, una vasta meseta de gran altitud que describe como parte integral de su territorio, califica al gobierno en el exilio como una "organización ilegal que viola por completo la Constitución y las leyes chinas".