El líder norcoreano anuncia "recursos estratégicos" para su fuerza aérea

El líder norcoreano, Kim Jong Un, anunció que la fuerza aérea de su país estará equipada con "nuevos recursos militares estratégicos", informó el domingo la prensa estatal.

Kim hizo el anuncio el viernes durante un evento conmemorativo del 80 aniversario de la fuerza aérea norcoreana, acompañado por su hija Ju Ae, quien parece ser su sucesora escogida.

"La fuerza aérea recibirá nuevos recursos militares estratégicos con una nueva tarea importante", declaró Kim en un discurso sin dar mayores detalles, según la agencia noticiosa estatal KCNA.

"La fuerza aérea debe repeler y controlar decididamente todo tipo de actos de espionaje y posibles provocaciones militares de los enemigos", agregó.

Imágenes de la prensa estatal muestran a Kim y su hija observando lo que parecen ser aviones que realizan maniobras en el cielo.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, propuso un diálogo con el Norte, pero no tuvo respuesta.

El lunes, Lee acusó a Pyongyang de tomar "acciones extremas" al instalar tres filas de barreras con alambres de púas en la frontera.

"Hemos llegado a una situación en la que no sabemos cuándo ocurrirá un enfrentamiento accidental", advirtió el gobernante.

"Todas las líneas de conexión han sido cortadas. Ellos rechazan todo diálogo y contacto. Es una situación muy peligrosa", expresó.