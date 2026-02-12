El líder norcoreano consolida a su hija como posible heredera, según Seúl

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha consolidado a su hija Ju Ae como su aparente heredera antes de una importante conferencia del partido de gobierno, afirmó el jueves un legislador surcoreano tras una sesión informativa con la principal agencia de inteligencia de su país.

La familia Kim ha mantenido por décadas un gobierno férreo en Corea del Norte, con un culto de personalidad alrededor de su línea sanguínea que domina la vida cotidiana del hermético país.

Ju Ae, la hija adolescente de Kim, ha sido vista como la siguiente en la línea de sucesión, una tesis sustentada en una serie de apariciones públicas.

Según el Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano, Ju Ae ha sido claramente "designada como sucesora", dijo el diputado Lee Seong-kweun, luego de que la agencia informara a legisladores al respecto.

La evaluación se hizo "tomando en cuenta una serie de circunstancias, incluida su presencia pública cada vez más destacada en eventos oficiales", explicó el diputado a periodistas.

Fotos publicadas antes de un congreso político en Corea del Norte afianzan esta percepción.

La prensa estatal mostró en enero a Ju Ae junto a su padre en el Palacio del Sol de Kumsusan, donde yacen los cuerpos del fundador del estado norcoreano, Kim Il Sung, y su sucesor Kim Jong Il.

Pyongyang celebrará a finales de febrero un congreso partidista, su mayor evento político, donde presentará sus políticas diplomáticas, planeamiento de guerra y aspiraciones nucleares para los próximos cinco años.

El Servicio Nacional de Inteligencia dijo que seguiría de cerca la participación de Ju Ae y nivel de protocolo que se le asignará.

Analistas sugieren que podría ser electa primera secretaria del Comité Central, el segundo cargo de más poder en el gobernante Partido de los Trabajadores.