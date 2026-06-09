El mundo vive una nueva era de violencia elevada, según un estudio

El mundo se encuentra sumido en un nivel de violencia elevado, con el mayor número de conflictos entre Estados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y una explosión de ataques contra civiles en 2025, según un estudio noruego publicado este martes.

"Lamentablemente, no hay mucho de positivo que se pueda extraer de todo esto", afirmó Siri Aas Rustad, del Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo (Prio), al presentar el informe anual del organismo.

En 2025 se registraron 65 conflictos que involucraron al menos a un Estado, un nuevo máximo histórico desde 1946.

El número de conflictos interestatales también se duplicó en un año, hasta alcanzar ocho, un récord en 80 años.

Entre ellos figuran las tensiones fronterizas reavivadas entre India y Pakistán, entre Afganistán y Pakistán, así como entre Camboya y Tailandia, la invasión rusa de Ucrania, la operación militar israelí en Siria y varios conflictos ligados a las tensiones regionales en Oriente Medio.

El año 2025 fue el tercero más mortífero desde el fin de la Guerra Fría, con unas 245.000 muertes ligadas a los combates y la violencia política, de las cuales cerca de 76.500 se atribuyen a ataques contra civiles.

El fuerte aumento de esta última cifra se debe al conflicto entre el ejército y paramilitares en Sudán, donde las matanzas en Darfur han dejado unos 60.000 muertos.

"Lo que ha pasado los últimos cinco o seis años es que tenemos varios grandes conflictos que se desarrollan al mismo tiempo, y parece que se van relevando uno al otro. El mundo no ha tenido respiro", afirmó Rustad.

El estudio se basa en cifras compiladas por el Uppsala Conflict Data Program (UCDP), adscrito a la Universidad de Uppsala.

Distingue tres tipos de violencia organizada: los conflictos que involucran al menos un Estado, los conflictos no estatales y las violencias unilaterales contra civiles.

Citó a Israel como "uno de los países más agresivos en el mundo en este momento", así como conflictos generalmente ignorados, como los de Haití (bandas criminales) o Tanzania (violencia poselectoral).

"Está claro que hay mucha más tensión en el mundo. Se puede decir sin demasiado margen de error que Estados Unidos tiene mucho que ver. No se conforman con atacar y aumentar la violencia, también están las barreras comerciales que imponen" desde el regreso de Donald Trump al poder, añadió la investigadora.