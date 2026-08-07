El OIEA advierte sobre un aumento de los cortes de energía en una planta nuclear en Ucrania

El organismo de control nuclear de la ONU advirtió el jueves sobre el creciente número de cortes de suministro eléctrico externo en la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia en Ucrania, mientras la guerra continúa.

La planta —que se encuentra cerca de la línea del frente de la guerra— ha sufrido cortes de energía de forma reiterada, con generadores diésel de emergencia proporcionando electricidad para funciones cruciales de refrigeración.

Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, la planta ha perdido el acceso a la energía externa en 24 ocasiones —la mitad de ellas en los últimos cuatro meses—, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El corte más reciente ocurrió el martes y por ahora se desconoce la causa, añadió el organismo.

"Esta tendencia, con el creciente número de cortes de energía externa (...) es profundamente preocupante y claramente insostenible", declaró en un comunicado el director del OIEA, Rafael Grossi.

El equipo de la planta también sigue informando de que "escucha actividad militar, incluidas explosiones, varias veces al día, a menudo a distancias cercanas al emplazamiento", añadió el OIEA, reiterando su llamado a ejercer "la máxima contención militar".

Los combates han afectado en repetidas ocasiones a las centrales nucleares de Ucrania, incluida la mayor de Europa, Zaporiyia, ocupada por las fuerzas rusas desde marzo de 2022.

Los seis reactores de Zaporiyia han sido apagados desde la ocupación. Pero la instalación todavía necesita electricidad para mantener sus sistemas de refrigeración y de seguridad.