El opositor Capriles dice que la transición en Venezuela pasa por la liberación de presos políticos

El diputado opositor venezolano Henrique Capriles dijo el lunes que la transición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro comienza con la liberación de presos políticos en Venezuela, antes de considerar nuevas elecciones.

Capriles fue el rival de Maduro en las elecciones de 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, a quien también enfrentó un año antes.

Llegó al Parlamento tras desafiar el llamado abstencionista de la oposición que lidera la nobel de la Paz María Corina Machado. Su bancada, acusada de colaboracionista, la conforman un puñado de diputados enfrentados a la arrasadora mayoría chavista.

"La gran mayoría de los venezolanos son los que más hoy tienen expectativa de que efectivamente esto sea un cambio de verdad, que aquí el país empiece a avanzar en términos de la recuperación de su democracia", dijo Capriles en una rueda de prensa.

Maduro fue depuesto el 3 de enero durante una incursión militar de Estados Unidos, que bombardeó Caracas y otros tres estados cercanos, y lo detuvo junto a su esposa, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta, asumió el poder de forma temporal en principio por tres meses prorrogables. Su gestión incluye un acercamiento a Washington, con acuerdos energéticos y la liberación de presos políticos.

Los liberados no llegan a 200 dentro de un universo de más de 800 detenidos, según la ONG Foro Penal.

"Hay cosas que no veo que me permitan a mí decir que hay transición porque siguen muchos presos", apuntó Capriles. "No se puede hablar de transición o cambios profundos hasta que no hablemos de las libertades personales".

"Queremos que este gobierno cambie", pero antes "habrá que entrarle a la reinstitucionalización del país, de los cambios institucionales" como un nuevo Consejo Nacional Electoral, añadió. "Hay que estabilizar el país".

"El final de la película es precisamente que la soberanía popular se exprese y sea respetada", señaló.