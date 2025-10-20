El papa celebra su primera reunión con un grupo de supervivientes de abusos

El papa León XIV celebró el lunes su primera reunión con un grupo de supervivientes de abusos sexuales por parte de sacerdotes, y uno de los participantes la describió como una discusión "fluida" sobre lo que debería hacer la Iglesia.

"Nuestro objetivo era establecer una relación con él y conseguir un compromiso para continuar con el diálogo, y él se mostró abierto a ambas cosas", declaró posteriormente a AFP Tim Law, cofundador de la organización estadounidense Ending Clergy Abuse (ECA).

La reunión, celebrada con defensores que representan a supervivientes de abusos por parte del clero de más de 30 países, debía durar 20 minutos, pero se prolongó durante una hora, afirmó.

El grupo pidió al papa León que el Vaticano amplíe al resto de la Iglesia la norma de "tolerancia cero" con los abusos ya adoptada en Estados Unidos.

Según una carta establecida por los obispos estadounidenses, un sacerdote o diácono católico es expulsado permanentemente del clero cuando se prueba o se admite un solo acto de abuso sexual a un menor.

El papa "dice que es difícil, que hay una gran resistencia en ciertas zonas del mundo a una ley universal", declaró Law.

"Luego tuvimos un debate sobre lo que eso implicaba", agregó.

Law admitió que León XIV "no puede hacer mucho" como pontífice, y señaló que cuando su predecesor Francisco abrió la puerta a las bendiciones para las parejas del mismo sexo, la idea fue rechazada por muchos obispos africanos.

"Por eso queremos formar parte del debate, y él mismo nos repitió esa frase, sobre formar parte del debate, para que podamos descubrir dónde está la resistencia y si hay alguna forma de dialogar", indicó Law.

La ECA había escrito al papa León XIV para solicitarle una reunión tras su elección como cabeza de los 1.400 millones de católicos del mundo en mayo.

Law lo describió como un "gran paso", "histórico" y "sorprendente", y afirmó que hablaron del informe de la semana pasada de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que exponía cómo muchas Iglesias siguen teniendo dificultades para abordar los abusos.

"Los supervivientes de nuestro grupo dijeron con franqueza que eran palabras maravillosas y bonitas, pero que no se había tomado ninguna medida", declaró Law a AFP.

"Y él asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo. No quiero poner palabras en su boca, pero creo que lo entendió".

El Vaticano confirmó que el papa León había recibido en audiencia a la ECA, sin revelar qué se había discutido.