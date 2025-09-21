El papa León XIV expresa su solidaridad con "la tierra martirizada" de Gaza

El papa León XIV expresó este domingo la solidaridad de la Iglesia con la población de la "tierra martirizada" de Gaza y aseguró que no hay "futuro basado en la violencia, el exilio forzado, la venganza", al término de la oración dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro.

"Toda la Iglesia expresa su solidaridad con los hermanos y hermanas que sufren en esta tierra martirizada", declaró el papa, mientras Israel intensifica sus operaciones militares en el territorio palestino, devastado por casi dos años de guerra.

"Los pueblos necesitan paz", agregó León XIV, dirigiéndose a los representantes de asociaciones católicas reunidos en la Plaza de San Pedro tras una pancarta que decía "Paz para Gaza".

Israel lanzó el martes una gran ofensiva en Ciudad de Gaza con el objetivo declarado de aniquilar al movimiento islamista palestino Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Esta ofensiva, criticada por la comunidad internacional, provocó la huida de cientos de miles de habitantes hacia el sur del territorio.