El papa León XIV llama a los líderes mundiales a atender a las personas marginadas

El papa León XIV denunció la pobreza este domingo e instó a los dirigentes mundiales y a los católicos a atender a las personas marginadas, coincidiendo con el Jubileo de los Pobres.

El papa peruano-estadounidense ha hecho de la justicia social uno de los temas claves de su pontificado.

Durante una misa en la basílica de San Pedro, León XIV indicó que la Iglesia está "todavía herida por pobrezas ―antiguas y nuevas―, desea ser 'madre de los pobres, lugar de acogida y de justicia'".

Este domingo tuvo lugar el Jubileo de los Pobres, una de las numerosas fiestas que componen el año santo y que atraen a peregrinos de todo el mundo. Coincidió con el Día Mundial de los Pobres, una celebración anual que instauró el papa Francisco, predecesor de León XIV, en 2017.

Después de la misa, el papa debía almorzar en el Vaticano con un grupo de personas sin hogar, refugiados y personas con discapacidad. En Roma, además, se organizaron varios eventos comunitarios para ayudar a ciudadanos en situación de pobreza.

"Exhorto por ello a los Jefes de Estado y a los Responsables de las Naciones a escuchar el grito de los más pobres", dijo León XIV durante su homilía.

"No podrá haber paz sin justicia, y los pobres nos lo recuerdan de muchas maneras, con su migración, así como con su grito tantas veces sofocado por el mito del bienestar y del progreso que no tiene en cuenta a todos, y que incluso olvida a muchas criaturas abandonándolas a su propio destino", señaló.

Más allá de la propia pobreza, el papa destacó que "existen muchas situaciones morales y espirituales, que a menudo afectan sobre todo a los más jóvenes" y que conducen a "la soledad".

El sumo pontífice instó a los fieles a "estar atentos al otro", para llegar a quienes viven en "los márgenes" y hacerlos "testigos de la ternura de Dios".