El papa une fuerzas con Schwarzenegger para "terminar" con el cambio climático

El papa León XIV se unirá a expertos en medioambiente y activistas de todo el mundo en una conferencia sobre el clima que se celebra este miércoles cerca de Roma, y en la que participará la estrella de "Terminator", Arnold Schwarzenegger.

El evento, de tres días de duración, conmemora el décimo aniversario del histórico manifiesto sobre el clima del difunto papa Francisco, "Laudato Si", un llamamiento a la acción contra el calentamiento global causado por el hombre.

El papa León, nacido en Estados Unidos y elegido en mayo tras la muerte del pontífice argentino, ha retomado el grito de guerra de su predecesor, e insiste en que es hora de cambiar las palabras por "una acción climática decisiva y coordinada".

Antes de su elección como jefe de la Iglesia católica, Robert Francis Prevost pasó unos 20 años como misionero en Perú, donde ayudó a comunidades vulnerables afectadas por los efectos del cambio climático, incluidas graves inundaciones.

El tiempo es esencial. Las emisiones que provocan el cambio climático han aumentado en todo el mundo, pero deben reducirse casi a la mitad para finales de la década a fin de limitar el calentamiento global a los niveles más seguros acordados en el Acuerdo de París de 2015.

Cómo lograrlo será el tema central de la próxima cumbre climática COP30 de la ONU, que se celebrará en Brasil en noviembre.

En vista de ello, la conferencia "Aumentar la esperanza por la justicia climática", que se celebrará en Castel Gandolfo, donde el pontífice tiene su residencia de verano, analizará los progresos realizados y las "medidas urgentes" que se necesitan ahora, según sus organizadores.

Schwarzenegger declaró el martes en una conferencia de prensa en el Vaticano que es "muy importante" que la Iglesia católica se sumara al desafío global.

"No hay una sola persona que pueda 'terminar' con la contaminación por sí sola", bromeó en un juego de palabras con el nombre de la saga que lo consagró como héroe de acción.

"Tenemos que trabajar juntos. Hay 1.400 millones de católicos en el mundo, 200.000 iglesias y aproximadamente 400.000 sacerdotes. Imaginen el poder de la comunicación", añadió Schwarzenegger.

"Cada uno de esos 1.400 millones de católicos puede ser un cruzado por el medioambiente", clamó.

El exgobernador de California hablará el miércoles junto a la ministra de Medioambiente de Brasil, Marina Silva, y el papa León, quien ha dicho que proteger la naturaleza es "una cuestión de justicia: social, económica y humana".

"En un mundo en el que los más vulnerables de nuestros hermanos y hermanas son los primeros en sufrir los efectos devastadores del cambio climático... el cuidado de la creación se convierte en una expresión de nuestra fe y humanidad", escribió el pontífice en junio.

Schwarzenegger dijo que la conferencia, que reúne a obispos, líderes indígenas, expertos en clima y biodiversidad y representantes de la sociedad civil, es una oportunidad para aprovechar el "poder del pueblo".