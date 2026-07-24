El presidente argentino Milei se reunirá con Flávio Bolsonario en Brasil

El mandatario argentino, Javier Milei, viajará a Brasil para reunirse con el aspirante presidencial derechista Flávio Bolsonaro y participar el sábado en la convención del Partido Liberal que apoya su candidatura, informó el jueves una fuente oficial.

Milei tenía planeado visitar además al expresidente Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, pero la corte suprema de Brasil le negó la autorización la semana pasada.

El mandatario argentino viajará el viernes por la noche a San Pablo y participará al día siguiente de la convención nacional del Partido Liberal, según informó la oficina presidencial.

Allí el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, será proclamado candidato a las presidenciales de octubre.

Milei y los Bolsonaro se presentan desde 2023 como aliados ideológicos de la nueva derecha latinoamericana.

El vínculo quedó sellado en julio de 2024, cuando Milei hizo su primera visita a Brasil como presidente para participar de un foro conservador en balneario Camboriú.

En esa ocasión evitó cualquier encuentro con el presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva y faltó a la cumbre del Mercosur en Paraguay para compartir escenario con Bolsonaro.

Lula, con quien Milei mantiene una relación áspera, visitó en julio de 2025 a la expresidenta argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupción y bajo prisión domiciliaria, tras una cumbre del Mercosur en Buenos Aires.