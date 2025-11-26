El presidente de Francia realizará una visita de Estado a China del 3 al 5 de diciembre

Emmanuel Macron realizará una visita de Estado a China del 3 al 5 de diciembre, primero a Pekín y luego a Chengdu, en Sichuán, anunció el miércoles la presidencia francesa.

Macron "llevará una agenda de cooperación y equilibrio en materia económica y comercial, una ambición que estará en el centro de la presidencia francesa del G7 en 2026", añadió el Elíseo.

"En esta ocasión se abordarán los grandes desafíos de la asociación estratégica entre Francia y China, así como varios asuntos internacionales de importancia y ámbitos de cooperación para resolver los desafíos globales de nuestro tiempo", según la presidencia.

Chengdu, en el centro de China, alberga un centro de conservación al que fue repatriada esta semana la única pareja de pandas gigantes que hasta ahora había estado alojada en Francia, en el zoológico de Beauval en Loir et Cher (centro-oeste).

Los dos úrsidos, Huan Huan y Yuan Zi, prestados por China desde 2012, regresaron a su país natal debido a una insuficiencia renal que padece la hembra.