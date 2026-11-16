El presidente de Guatemala dice que el estado de sitio busca debilitar al narcotráfico

El estado de sitio decretado por el gobierno de Guatemala en varias zonas del país busca evitar que el narcotráfico controle esos territorios, afirmó este domingo el presidente Bernardo Arévalo, quien descartó que la medida persiga a los ciudadanos.

El estado de sitio se decretó el sábado por 30 días en los departamentos de Zacapa, donde ha habido al menos 17 muertos por ataques armados en las últimas semanas, e Izabal, ambos fronterizos con Honduras.

La región de Zapaca, según las autoridades, está controlada por el cartel de la familia Lorenzana, declarado el viernes por Estados Unidos como "grupo terrorista" y socio del cartel mexicano de Sinaloa.

"Durante décadas, estructuras criminales vinculadas al narcotráfico han buscado imponer sus intereses por medio de la violencia, la intimidación y las amenazas, son organizaciones que pretenden controlar territorios", dijo Arévalo en un breve mensaje a la nación.

"Estas estructuras criminales quieren que nos rindamos (...) no lo han logrado y no lo lograrán", añadió.

Las medidas incluyen la limitación de reuniones al aire libre y las manifestaciones públicas. Además, las autoridades podrán disolver por la fuerza toda reunión que no haya sido autorizada o si se realiza portando armas.

También que se podrán allanar domicilios o cualquier lugar cerrado sin necesidad de la orden de un juez ni permiso de los dueños.

Arévalo señaló que el estado de sitio es una decisión "extraordinaria", fundamentada en informes de inteligencia, que busca "garantizar la vida, la libertad y la tranquilidad" de los departamentos de Zacapa e Izabal.

"No estamos tomando medidas para perseguir a los ciudadanos ni para afectar a quienes realizan actividades legítimas, estamos actuando para proteger a las personas honestas", afirmó Arévalo.

El viernes cinco personas murieron a tiros, y otras tres resultaron heridas, en un caserío de la aldea La Majada, en Zacapa. En esa zona, recientemente se registró la masacre de ocho personas y el asesinato de un diputado.

En el departamento de Izabal, donde medios locales informaron dos muertos a tiros el pasado viernes, opera el cartel de Los Mendoza, designado también como "grupo terrorista" por Washington.

Arévalo, en el poder desde 2024, enfrenta críticas por el aumento de la violencia criminal en el país.