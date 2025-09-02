El presidente de Guyana promete una "tendencia clara" en los resultados electorales para final del día

El presidente y candidato a la reelección en Guyana, Irfaan Ali, prometió que para el final de este martes habrá una "tendencia clara" sobre los resultados de las elecciones generales celebradas el lunes.

La Comisión Electoral (Gecom) señaló la semana pasada que los resultados se esperaban como muy pronto el jueves. Las elecciones en este pequeño país son complejas desde el punto de vista logístico, debido a que está cubierto de selva tropical en más del 95% de su territorio.

"Para el final del día, la tendencia será clara, y estaremos en posición de avanzar juntos", dijo en Facebook Ali, uno de los tres favoritos en las elecciones.

"Mientras Gecom continúa con el proceso de actualización, verificación y tabulación insto a todos a celebrar nuestros valores democráticos mientras iniciamos un nuevo capítulo en el desarrollo de nuestro hermoso país", añadió Ali, quien hizo campaña destacando logros de su gobierno mientras prometía hacer "más".

Las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de Guyana determinarán quién gestionará en los próximos cinco años su enorme riqueza petrolera.

Este pequeño país, que aún vive en condiciones de pobreza, posee las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo y tiene la tasa de crecimiento más alta de América del Sur (43,6% en 2024).

Además de Ali, del centroizquierdista Partido Progresista del Pueblo (PPP/C), también se destaca el opositor de izquierda Aubrey Norton (APNU, Asociación para una Nueva Unidad) y el populista Azruddin Mohamed, a veces apodado el "Trump guyanés".

Mohamed es también un multimillonario que acaba de crear su partido WIN (We Invest in the Nation/Invertimos en la Nación) para romper el tradicional bipartidismo en Guyana.

El lunes, el jefe de la misión de observación de Transparencia Internacional, Mike Singh, dijo que esperar los resultados hasta el jueves era "una receta para el desastre", aunque subrayó que la votación transcurrió sin problemas.