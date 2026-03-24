El presidente del Gobierno español visitará China del 13 al 15 de abril

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, realizará una visita oficial a China del 13 al 15 de abril, anunció este lunes su Ejecutivo.

Este viaje a China, del que no se divulgaron detalles, será el cuarto del dirigente socialista a ese país en cuatro años y se producirá en momentos de tensión de Madrid con Washington por la guerra en Irán, socio económico de Pekín.

Sánchez le ha otorgado particular importancia a sus viajes a China como vía para encontrar mercados e inversores para la economía española, la cuarta de la zona euro y una de las más dinámicas en Europa.

Durante su último viaje a la capital china, en abril de 2025, el dirigente socialista consideró que las tensiones comerciales entre la Unión Europea y China no debían ser un obstáculo para la cooperación económica bilateral.

Su próxima visita a China tendrá lugar en un momento en que los precios del petróleo se han disparado en las últimas semanas debido a la casi paralización del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el suministro mundial de crudo, a causa de la guerra en Oriente Medio.

China se ve directamente afectada por este bloqueo, ya que más de la mitad de sus importaciones de crudo transportado por vía marítima procede de Oriente Medio y transita mayoritariamente por el estrecho, según la empresa de análisis Kpler.

Sánchez ha mostrado su férrea oposición a la guerra en Irán, a la que ha calificado de "error extraordinario", por considerar que se trata de una acción bélica fuera del marco internacional.

Sus declaraciones le han valido críticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien también reprochó que España rechazara permitir a la aviación estadounidense usar dos bases militares situadas en el sur del país para su campaña militar contra Irán.