El presidente iraní dice que se debería trasladar la capital por el hacinamiento y la escasez de agua

El presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó el jueves que se debería reubicar la capital debido al hacinamiento y la profunda crisis del agua.

Pezeshkian planteó la idea de trasladar la capital de Teherán a otro lugar, al registrarse este año los más bajos niveles de lluvia en un siglo.

"La realidad es que no hay otra opción", dijo. Añadió que la relocalización "es una necesidad", pues "no podemos abrumar a esta región con más población y construcción", agregó, según la agencia oficial de noticias Irna.

El presidente iraní advirtió a comienzos de mes que la actual capital debería ser evacuada si no había lluvia antes de invierno, sin más precisiones.

Teherán se encuentra enclavada en las laderas meridionales de los montes Alborz y suele tener veranos calurosos y secos antes de la temporada de lluvias de otoño y la nieve de invierno.

Ante la carencia de agua, el gobierno decidió cortar periódicamente el consumo de agua para la población de 10 millones de habitantes con la finalidad de limitar el consumo.

La idea de Pezeshkian de evacuar generó críticas, inclusive en medios locales.

El periódico reformista Ham Mihan se refirió a esa idea como un "chiste".

El gobierno dijo después que el presidente trató de advertir a los residentes que la situación es seria, antes que presentar un plan concreto.

La semana pasada, las autoridades iraníes anunciaron el lanzamiento de una operación de siembra de nubes para inducir lluvias.

La siembra de nubes consiste en pulverizar partículas, en particular yoduro de plata, en estas formaciones para provocar precipitaciones.

El año pasado, Irán anunció que había desarrollado su propia tecnología en este ámbito.

Según Irna, se llevarán a cabo otras operaciones en las provincias de Azerbaiyán Oriental y Occidental.

Otros países, como Emiratos Árabes Unidos, también recurren a la siembra de nubes para producir lluvia artificialmente.