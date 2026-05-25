El primer ministro de Senegal condena la "tiranía" occidental que quiere "imponer" la homosexualidad

El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, condenó el viernes la "tiranía" de Occidente por querer según él "imponer" la homosexualidad, y rechazó cualquier intento de frenar la aplicación de una nueva ley que endurece las penas por las relaciones entre personas del mismo sexo.

"Hay una especie de tiranía. Somos ocho mil millones de seres humanos en el mundo, pero hay un pequeño núcleo llamado Occidente (...) que, porque tiene recursos y controla los medios de comunicación, quiere imponer (la homosexualidad) al resto del mundo", declaró Sonko en un discurso ante los legisladores.

Sonko afirmó que, después de que se aprobara la ley, había escuchado muchas críticas contra Senegal, en particular en Francia.

"Si han optado por estas prácticas, es su problema, pero no tenemos nada que aprender de ellos, absolutamente nada", añadió.

A diferencia de la postura de Occidente, que "quiere imponer su dictado", ningún país asiático, africano o árabe critica a Senegal, afirmó el primer ministro.

A finales de marzo, el presidente, Bassirou Diomaye Faye, promulgó una ley que duplica la pena máxima por las relaciones entre personas del mismo sexo, en medio de una campaña represiva contra la comunidad LGTB+ del país.

Desde entonces, el país ha realizado decenas de detenciones en virtud de esta legislación.

La nueva ley castiga los "actos contra natura", término utilizado para designar las relaciones entre personas del mismo sexo, con penas de cinco a diez años de prisión, frente a los uno a cinco años anteriores.

También prevé penas de tres a siete años de prisión para quienes sean declarados culpables de promover o financiar relaciones entre personas del mismo sexo.