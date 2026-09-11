El primer ministro saliente quiere "hacer a Suecia grande otra vez"

El primer ministro saliente Ulf Kristersson espera mantener a la centroderecha en el poder en las elecciones legislativas del domingo para "hacer a Suecia grande otra vez", declaró el político a la AFP parafraseando el famoso lema del presidente estadounidense, Donald Trump.

En las encuestas el bloque de izquierda de la oposición mantiene una fuerte ventaja, pese a haberse reducido considerablemente en los últimos días de la campaña.

Kristersson, en el poder desde 2022, estima que Suecia ha pasado de destacar "por sus tiroteos" a ser conocida por "sus emprendedores muy exitosos, la industria tecnológica, la exitosa industria de defensa y los mercados de capitales".

El político de 62 años ha prometido por primera vez puestos en el gabinete a los Demócratas de Suecia, una formación antimigrante otrora denostada, pero ha restado importancia a la decisión.

"No hay nada dramático en eso. Todo el mundo puede ver que hemos cooperado con éxito durante los últimos cuatro años", declaró Kristersson al margen de un mitin.

De cara al futuro lo más importante para Kristersson es "aprovechar el momento" para mejorar la vida de la población. "Ya sabes, para hacer a Suecia grande otra vez", dijo.

En 2022 Kristersson pactó un acuerdo sin precedentes con los Demócratas de Suecia, dándoles influencia sobre la política a cambio de apoyo en el parlamento, pero no quiso permitirles entrar en el gobierno.

Esta vez les abre la puerta, sin precisar qué carteras le daría. "No negocio puestos ministeriales antes de los resultados electorales, por supuesto, pero hemos demostrado nuestra capacidad a trabajar juntos", dijo.

En cualquier caso asegura que esto "por supuesto que no" cambiaría la posición del gobierno sobre el apoyo a Ucrania. En "temas importantes" como Rusia, el apoyo a Ucrania, la adhesión de Suecia a la OTAN, "somos muy parecidos", estimó.