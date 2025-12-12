El primer ministro tailandés disuelve el Parlamento, en medio de choques fronterizos con Camboya

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, disolvió el Parlamento este viernes, tres meses después de asumir el cargo y en medio de los enfrentamientos fronterizos con Camboya, que dejaron una veintena de muertos y más de medio millón de desplazados.

La medida llegó antes de lo previsto y allana el camino para celebrar elecciones generales.

"La Cámara de Representantes se disuelve para celebrar nuevas elecciones generales para elegir a sus miembros", recoge un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Anutin, del partido conservador Bhumjaithai, asumió el cargo en septiembre, después de que su predecesor fuera destituido por un tribunal por violar el código de ética, y prometió disolver el Parlamento.

Sin embargo, no se esperaba que tomara la decisión hasta después de Navidad.

Según la Gaceta Real, que citó un informe de Anutin, la medida se tomó por los "múltiples retos" con los que ha de lidiar el "gobierno minoritario", incapaz de administrar los asuntos del Estado de forma "eficiente y estable".

Según la legislación tailandesa, los comicios deben organizarse entre 45 y 60 días después de que disuelva el Legislativo, lo que significa que podrían llevarse a cabo a finales de enero o principios de febrero de 2026.

La disolución se produce cuando los enfrentamientos derivados de una disputa territorial de décadas sobre templos antiguos han vuelto a estallar en la frontera de Tailandia y Camboya.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa camboyano afirmó que el ejército tailandés continuó bombardeando y disparando ametralladoras contra su territorio el viernes por la mañana.

Periodistas de la AFP escucharon disparos de artillería en la zona limítrofe el viernes, antes de una llamada prevista entre Anutin y el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha intentado abiertamente mediar en la paz entre estos dos vecinos del sudeste asiático.

"Creo que voy a tener que hacer un par de llamadas telefónicas sobre Tailandia, pero vamos a volver a encarrilar eso", dijo el magnate republicano el jueves en el baile del Congreso en la Casa Blanca, donde volvió a asegurar que ha resuelto ocho guerras.