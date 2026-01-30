Internacionales

El saldo de muertos por alud en Indonesia sube a 44

Un hombre junto a los escombros de una casa mientras los equipos de rescate buscan víctimas sepultadas por un alud en el pueblo de Pasirlangu, en Java Occidental, el 26 de enero de 2026 Aditya Aji
AFP
30 de enero de 2026

El número de muertos por un alud en Indonesia subió a 44, informaron este viernes las autoridades, que prolongaron las tareas de rescate una semana más para buscar a los desaparecidos.

Las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de tierra que arrasó el pueblo de Pasirlangu el sábado, destruyendo decenas de casas.

Con la ayuda del ejército, la policía y voluntarios, miles de rescatistas excavaron en el barro con las manos y maquinaria pesada.

Hasta ahora se han recuperado e identificado 44 cadáveres y al menos otras 20 personas siguen desaparecidas, declaró el jefe de la agencia nacional de búsqueda y rescate, Mohammad Syafii.

"La zona sufre lluvias ligeras a moderadas acompañadas de una ligera niebla, por lo que la visibilidad es limitada", explicó Syafii, y añadió que la operación de búsqueda en la región de Bandung Occidental, en Java, se ha prolongado hasta el 6 de febrero.

La catástrofe causó graves daños a más de 50 viviendas y dejó sin hogar a más de 650 personas, según las autoridades locales.

El gobernador provincial, Dedi Mulyadi, atribuyó el alud a las extensas plantaciones que rodean Pasirlangu, utilizadas principalmente para el cultivo de hortalizas.

"Lo que antes eran zonas boscosas y montañas se ha convertido en tierras de cultivo", afirmó durante una visita a la zona esta semana.

Los bosques ayudan a absorber las precipitaciones y a estabilizar el suelo gracias a sus raíces, y su ausencia hace que las zonas sean más propensas a los deslizamientos de tierra.

