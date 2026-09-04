El saldo de muertos por el naufragio al norte de Chipre asciende a 12

El balance de víctimas por el naufragio de un ferri al norte de Chipre se elevó a 12 muertos y 16 desaparecidos, tras el hallazgo de dos cuerpos, informó este viernes una alta autoridad local.

"El número de personas fallecidas (...) se eleva ahora a 12", escribió en X Unal Ustel, primer ministro de la autoproclamada República Turca de Chipre del Norte.

Según explicó, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres a 550 metros de profundidad. Otros dos cuerpos ya habían sido recuperados el miércoles y el jueves, además de los ocho localizados en la superficie en las horas posteriores al naufragio.

Los equipos de búsqueda consideran muy probable que el conjunto de los desaparecidos se encuentre atrapado en el casco del barco.

Según las autoridades, la gran mayoría de los muertos y desaparecidos eran de nacionalidad turca, y solo dos eran originarios de esa república, reconocida únicamente por Turquía.

Unas 267 personas, entre pasajeros y tripulantes, se encontraban a bordo del Filojet, un catamarán de tipo "rompeolas" que debía unir Kyrenia/Girne, en la costa norte de Chipre, con el puerto turco de Tasucu (sur).

El domingo, 239 personas pudieron ser rescatadas en el mar.