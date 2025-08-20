El saldo de muertos por un accidente de bus en Afganistán sube a 76

El saldo de muertos del accidente entre un bus que trasladaba migrantes afganos procedentes de Irán y otros dos vehículos en el oeste de Afganistán subió a 76, informó el miércoles una autoridad provincial.

En total "76 ciudadanos del país (...) perdieron la vida en el incidente, y otros tres están gravemente heridos", dijo en un comunicado Yousuf Saeedi, portavoz del gobierno de la provincia de Herat.

La policía del distrito de Guzara, cerca de la ciudad de Herat donde ocurrió el accidente la noche del martes, indicó que el bus colisionó con una motocicleta y un camión cisterna que transportaba combustible, lo que causó un incendio.

El autobús llevaba afganos que se devolvían a Kabul desde Irán, dijo Saeedi a la AFP.

Al menos 1,5 millones de personas han regresado a Afganistán en lo que va de este año desde Irán y Pakistán, que han expulsado a los migrantes después de albergarlos durante décadas, según la agencia de la ONU para las migraciones.

El servicio noticioso estatal Bakhtar señaló que el accidente del martes es uno de los más mortales de los últimos años en el país.