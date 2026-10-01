El Salvador convoca a elecciones en las que Bukele buscará un tercer mandato

El Tribunal Electoral de El Salvador convocó para el 28 de febrero las elecciones en las que el presidente derechista Nayib Bukele buscará un tercer mandato, tras una cuestionada reforma constitucional que permite la reelección indefinida.

Bukele, en el poder desde 2019, goza de amplia popularidad por su guerra antipandillas que redujo la criminalidad a mínimos históricos, pero que según expertos de Naciones Unidas y oenegés derivó en abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La ofensiva se desarrolla bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, que ha llevado a prisión a unas 93.000 personas sin orden judicial. Bukele rechaza las acusaciones de que viola los derechos humanos.

El Tribunal "asume su competencia con absoluta independencia", aseguró la presidenta del organismo, Roxana Soriano, durante el acto de convocatoria. Soriano fue elegida por el Congreso de mayoría oficialista.

Bukele, un publicista de 45 años que concentra todos los poderes, fue designado por su partido en julio para buscar un nuevo período que extendería su mandato hasta 2033.

De momento enfrentará a la exdiputada Mayteé Iraheta, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y al líder sindical Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

El mandatario podrá competir nuevamente después de que el Congreso abolió en 2025 el límite de solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una "muerte de la democracia".

Ya en 2024 su reelección con 85% de los votos había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El período de Bukele concluirá en 2027, pues fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.

Unos 6,5 millones de salvadoreños están habilitados para votar, de los cuales 15% viven en el extranjero, según el Tribunal.

La llegada de Bukele al poder rompió tres décadas de alternancia entre Arena y el FMLN.