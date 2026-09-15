El Salvador dicta la primera condena a prisión perpetua por feminicidio

La justicia de El Salvador dictó este lunes por primera vez una condena a cadena perpetua contra un hombre por feminicidio, tras una reforma legal impulsada por el presidente Nayib Bukele, informó la fiscalía.

El Congreso, dominado por el oficialismo, eliminó en abril la prohibición constitucional de la prisión perpetua, por lo que ahora puede ser aplicada a condenados por homicidio, violaciones y terrorismo.

Hasta entonces la condena máxima era de 60 años de cárcel, con mecanismos de reducción de sentencia.

Luego, Bukele hizo aprobar una norma que extendió el castigo a los menores de edad que cometieran asesinatos, violaciones o participen en terrorismo.

La fiscalía logró "la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado", indicó la entidad en un comunicado. El crimen ocurrió en agosto pasado en Santa Ana, al oeste de la capital salvadoreña.

El procesado fue hallado culpable de asesinar con arma blanca "a una vecina a quien acosaba constantemente".

El viernes, la justicia salvadoreña dictó la primera sentencia a cadena perpetua contra un hombre sentenciado por asesinato y este lunes fue la primera por feminicidio.

Bukele gobierna bajo un régimen de excepción que representa la piedra angular de su guerra contra las pandillas, que ha llevado a prisión a unas 92.000 personas y ha reducido la criminalidad a mínimos históricos.

Sin embargo, el mandatario derechista es acusado por expertos de Naciones Unidas y oenegés de abusos contra los derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.