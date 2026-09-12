El Salvador dicta por primera vez una condena a prisión perpetua

La justicia de El Salvador dictó por primera vez una condena a cadena perpetua contra un hombre sentenciado por asesinato, tras una reforma legal impulsada por el presidente Nayib Bukele, informó este viernes la fiscalía.

El Congreso, dominado por el oficialismo, eliminó en abril la prohibición constitucional de la prisión perpetua, por lo que ahora puede ser aplicada a homicidas, violadores y terroristas.

Hasta entonces la condena máxima era de 60 años de cárcel, con mecanismos de reducción de sentencia.

Luego, Bukele hizo aprobar una norma que extendió el castigo a los menores de edad que cometan asesinatos, violaciones o participen en terrorismo.

"Esta es la primera condena de prisión perpetua en la historia del país", señaló la fiscalía general en X, al anunciar la sentencia emitida por un juzgado de San Salvador contra un hombre de 31 años.

El procesado fue hallado culpable de robar y asesinar a un hombre en mayo pasado, tras golpearlo con piedras durante una discusión.

Bukele gobierna bajo un régimen de excepción que representa la piedra angular de su guerra contra las pandillas, que ha llevado a prisión a unas 92.000 personas y redujo la criminalidad a mínimos históricos.

Sin embargo, el mandatario derechista es acusado por expertos de Naciones Unidas y oenegés de abusos contra los derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.