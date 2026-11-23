Uno de los principales centros de peregrinación del mundo tiene por delante una oportunidad: acercar su historia, su significado religioso y su patrimonio cultural a públicos de otros países, superando las barreras del idioma.

El Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida, ubicado en el estado de São Paulo, Brasil, es mucho más que un importante destino de peregrinación religiosa. Es un espacio de profunda significación espiritual, cultural e histórica que recibe a millones de visitantes y peregrinos cada año.

Su dimensión y relevancia internacional plantean, al mismo tiempo, un desafío para su equipo de comunicación: lograr que su historia y todo lo que representa puedan llegar a públicos que no hablan portugués.

En ese contexto, la comunicación en español y en inglés aparece como una oportunidad estratégica. No se trata solamente de traducir contenidos, sino de construir mensajes capaces de transmitir el significado de Nuestra Señora de Aparecida, su historia, las expresiones de fe de sus devotos y la experiencia de quienes llegan hasta el santuario desde diferentes lugares del mundo.

La oportunidad también adquiere relevancia si se considera la dimensión del santuario. Distintas publicaciones lo ubican entre los centros religiosos más visitados del planeta y destacan su magnitud arquitectónica. En 2025 recibió 10, 486, 118 peregrinos, según las estadísticas difundidas por el propio santuario.

La historia de Nuestra Señora de Aparecida se remonta a octubre de 1,717, cuando tres pescadores encontraron una pequeña imagen de terracota en las aguas del río Paraíba do Sul. A partir de aquel acontecimiento se desarrolló una de las devociones marianas más importantes de América Latina. Con el paso del tiempo, la Virgen de Aparecida se convirtió en patrona de Brasil y su santuario en un símbolo de identidad religiosa y cultural para millones de personas.

El desafío comunicacional consiste en que esa historia no quede limitada a quienes comprenden el portugués o conocen previamente la tradición católica brasileña. Comunicar en español permitiría fortalecer los vínculos con los públicos de América Latina y España, mientras que el inglés abriría nuevas posibilidades de conexión con peregrinos, viajeros, investigadores y medios de comunicación de diferentes continentes.

La internacionalización de sus contenidos también supone pensar en cómo las personas encuentran información en internet, cómo los buscadores presentan los destinos y cómo las herramientas de inteligencia artificial comienzan a mediar entre los lugares y sus potenciales visitantes. En este escenario, producir información clara, precisa, accesible y multilingüe es una forma de ampliar la visibilidad internacional del santuario.

No se trata únicamente de atraer más visitantes. Se trata de permitir que más personas conozcan quién es Nuestra Señora de Aparecida, por qué despierta tanta devoción y qué representa para la sociedad brasileña.

El equipo de comunicación tiene así una tarea que trasciende la traducción: convertir una historia profundamente arraigada en Brasil en un relato capaz de ser comprendido y conocido en todo el mundo. Una oportunidad para que la devoción que convoca a millones de personas también encuentre nuevas formas de llegar a quienes todavía no conocen a la patrona de Brasil.