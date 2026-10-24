El tifón Champi deja sin electricidad a miles de personas en Taiwán

Los equipos de emergencia se movilizaron este sábado para restablecer el suministro eléctrico a decenas de miles de hogares en Taiwán afectados por los fuertes vientos del tifón Champi, que ahora se dirige a China y Japón.

Más de 5.000 personas fueron evacuadas de sus hogares antes de la llegada del ciclón, que derribó árboles, cortó líneas eléctricas y provocó inundaciones temporales.

Una persona murió y más de 500 resultaron heridas desde el jueves, cuando el gobierno taiwanés comenzó a emitir alertas sobre la llegada del tifón.

Alrededor de 56.000 hogares siguen sin electricidad mientras los coletazos de Champi continúan azotando la isla.

Este sábado se registraron casi 24 centímetros de lluvia en el condado occidental de Miaoli.

La mayoría de las tiendas en el norte y centro de Taiwán permanecieron cerradas por segundo día consecutivo, mientras el tifón se aleja gradualmente y toma rumbo a China y Japón.

"Aunque ya ha pasado el momento de mayor intensidad del tifón, queremos recordarles a todos que los vientos y las olas en las aguas que rodean a Taiwán siguen siendo fuertes a medida que el tifón avanza hacia el norte", dijo Wuu Woan-hwa, experta de la Administración Central de Meteorología, en una rueda de prensa.

Champi es la última de una intensa temporada de tormentas en el Pacífico, impulsada por un fenómeno climático de El Niño que ha provocado un calentamiento sin precedentes en la zona ecuatorial de ese océano.

La tormenta se convirtió brevemente en un supertifón en los últimos días, con rachas de viento máximas de casi 300 kilómetros por hora.

El sábado registraba velocidades de 176 km/h, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones.

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