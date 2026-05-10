El último vuelo de repatriación de ocupantes del crucero Hondius por hantavirus saldrá este lunes

El último vuelo de repatriación de ocupantes del crucero Hondius, afectado por el brote de hantavirus, saldrá el lunes, anunció la ministra española de Salud, Mónica García, en el puerto de Granadilla en la isla española de Tenerife, a donde llegó el barco.

“El último vuelo de todo el procedimiento está previsto para mañana, que es el vuelo de Australia”, dijo García en rueda de prensa en el puerto donde tendrá lugar la operación de desembarco de los más de 100 ocupantes del Hondius.

La ministra indicó que luego de las labores de fondeo del barco, que han sido “un éxito”, en estos momentos personal médico está evaluando a los pasajeros.

“Lo que nos transmiten es que todo el pasaje sigue asintomático”, dijo la ministra.

El primer grupo que va a ser desembarcado es el de los catorce españoles, explicó.

Los pasajeros descenderán del barco a unas lanchas que los trasladarán al puerto y de ahí irán en autobuses protegidos al aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 minutos, hasta el pie de los aviones que los trasladarán a sus países y sin pasar por otros espacios cerrados.

“El siguiente país que va a ser evacuado va a ser Países Bajos, que va a llevar a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación” y luego irán partiendo “los diferentes vuelos que están previstos para hoy” domingo, indicó.

Estos vuelos irán a Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos, antes del vuelo a Australia que partirá el lunes, agregó García.