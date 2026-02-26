Emergencia por lluvias en más de un tercio de los municipios de Perú

Más de un tercio de los municipios de Perú se encuentran bajo estado de emergencia por lluvias, entre ellos en el área metropolitana de Lima y Arequipa, la segunda ciudad más importante del país, informó el gobierno el miércoles.

El presidente interino, José María Balcázar, firmó un decreto que amplía el alcance de la medida aplicada desde enero, que permite destinar medios para asistir a la población afectada.

Desde diciembre las fuertes precipitaciones dejan al menos 68 muertos y casi 9.000 damnificados en 15 de las 25 regiones de Perú, según el Instituto Nacional de Defensa Civil.

La mayoría de víctimas perdió la vida en regiones andinas y amazónicas por deslizamientos de tierras, inundaciones, tormentas eléctricas y desbordes de ríos.

"Se ha declarado el estado de emergencia en 707 distritos" de los más de 1.800 en todo el país, dijo el miércoles la presidenta del consejo de ministros, Denisse Miralles, en conferencia de prensa tras evaluar los daños en Arequipa.

"Hemos dispuesto que los distritos que presentan daños puedan acceder a recursos" por unos 30.000 dólares, indicó.

Balcázar y Miralles supervisaron el trabajo de las autoridades locales en Arequipa, donde fallecieron en la última semana cuatro personas.

Las regiones en las que se encuentran los distritos más golpeados por los desastres son Arequipa, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ica y Lima.

Una ola de calor que afecta desde el lunes la zona costera del país agrava la situación.

"Actualmente tenemos una ola de calor en nuestro litoral que está favoreciendo que la lluvia se concentre principalmente en los valles costeros y en los valles interandinos", explicó José Ticona, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (Senamhi), en entrevista con el diario Correo.

El miércoles Lima registró su mayor pico histórico de calor desde 1998, con una temperatura de 34,5 grados centígrados, informó el Senamhi.

La temporada de lluvias en Perú va de diciembre a abril. En la de 2025 hubo 96 muertes y más de 127.000 damnificados por las precipitaciones, según Defensa Civil.