"Empezar de cero": colombianos sin casa un mes después del terremoto

Cientos de personas duermen en la calle en Pereira, en carpas o albergues, un mes después del devastador terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto en el que murieron más 330 personas y miles de edificios se derrumbaron.

Fanery Andrade duerme en una carpa en un parque con su familia después de que su casa quedara reducida a escombros, mientras espera que lleguen las ayudas del gobierno.

"Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes", dice a la AFP la vendedora ambulante de 41 años.

El sismo que golpeó el oeste de Colombia derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas fueron estimadas en 9.500 millones de dólares. La reconstrucción tomará años.

Andrade no olvida cómo logró salir de su casa justo antes de que se derrumbara, a pocos metros del parque.

"Uno duerme todavía con susto", asegura mientras señala los restos de su vivienda.

Pudo ir a un albergue, pero prefirió quedarse cerca a las seis familias de vecinos que también acampan.

"Entre todos nos colaboramos", dice.

Con anemia y otras patologías, reponer su pequeño puesto de frituras y conseguir de nuevo "una casita" es su mayor anhelo.

El presidente Abelardo de la Espriella, que juramentó tres días antes del terremoto, anunció subsidios para alquiler por 285 dólares durante tres meses a las personas afectadas.

Pero varios damnificados consultados por la AFP aseguran que aún no recibieron la ayuda gubernamental.

Muchos como Francia Elena Vásquez se las ingenian para salir adelante.

Tras perder su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, donde trabajó por 28 años, volvió a vender en un rincón prestado de un estacionamiento.

"Gracias a la comunidad, a la gente, (...) nos ha ido bien", cuenta la comerciante.

El terremoto dejó más de 36.300 viviendas destruidas, según la entidad de atención de desastres.

"Nos toca empezar de cero", asegura Matías Vélez, auxiliar de enfermería de 36 años herido durante el terremoto.

Tras el colapso de su apartamento, vive con sus padres mientras se recupera y retoma el trabajo.