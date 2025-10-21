Empieza el juicio en Madrid por un triple asesinato ligado a una estafa amorosa

Un tribunal de Madrid empezó este martes un juicio a un hombre acusado del asesinato de tres septuagenarios por una deuda no reembolsada, un caso sórdido en el que podría haber mediado una estafa sentimental en línea.

El acusado, un pakistaní de unos cuarenta años identificado únicamente como Dilawar, reconoció su implicación en el asesinato de dos hermanas y su hermano discapacitado en Morata de Tajuña, cerca de Madrid, en diciembre de 2023.

Se entregó a la policía el mes siguiente, tras el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, cuando los vecinos avisaron no haberlos visto desde hacía varias semanas.

Los cuerpos fueron encontrados parcialmente calcinados y, según los indicios, probablemente golpeados hasta la muerte con una barra de hierro.

El juicio está previsto que dure siete días.

Los medios españoles explicaron en su momento que el triple asesinato estaba relacionado con una estafa amorosa en línea, que habría llevado a las dos hermanas a endeudarse fuertemente con Dilawar.

Según testigos vecinos de las víctimas, las dos hermanas mantenían una relación a distancia por internet con dos individuos que se hacían pasar por militares estadounidenses.

Uno de ellos les habría hecho creer que el otro había muerto y que necesitaba dinero para realizar trámites destinados a hacerles llegar una herencia de varios millones de euros, lo que las habría arrastrado a un espiral de sobreendeudamiento.

En un primer momento comenzaron a pedir dinero prestado a los vecinos, según los mismos testimonios.

Dilawar, que era su inquilino, les habría prestado al menos 50.000 euros (unos 58.000 dólares). A comienzos de 2023 hubo una primera agresión violenta contra una de ellas porque no habían podido devolver esa suma.

En aquella ocasión la golpeó en la cabeza con un martillo, por lo que fue condenado a dos años de prisión, aunque obtuvo la libertad condicional en septiembre de 2023, ya que no tenía antecedentes.

En febrero de 2024, mientras estaba detenido en una prisión del área metropolitana de Madrid por el triple homicidio, fue acusado de un cuarto asesinato, el de su compañero de celda, un preso búlgaro de 39 años. Será juzgado por ese caso en otro juicio.