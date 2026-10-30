Empiezan las evacuaciones humanitarias en la ciudad ucraniana de Oleshki

La evacuación de los residentes de Oleshki, una ciudad ucraniana situada en la línea del frente y ocupada por Rusia, comenzó el viernes en el marco de una tregua mediada por Estados Unidos, informaron funcionarios de Rusia y de Ucrania.

En esta localidad ocupada por Rusia en 2022, los habitantes habían sufrido durante meses escasez de comida, agua y medicinas e incluso algunos se vieron obligados a cazar y comer palomas, explicaron sus residentes a la AFP.

Desde el martes, en la ciudad rige un alto el fuego humanitario anunciado la semana pasada por la primera dama estadounidense, Melania Trump, que debe terminar el domingo.

Funcionarios de ambos bandos llegaron el viernes a Oleshki para supervisar la evacuación de la población, que pasó de 24.000 antes de la guerra a unos 2.000 en la actualidad.

"Han comenzado la evacuación y el reparto de ayuda humanitaria", dijo en las redes sociales el negociador ucraniano David Arakhamia.

Por su parte, la defensora de los derechos humanos de Rusia, Yana Lantratova, publicó un video en el que varias personas esperan para subir en autobuses.

Algunas serán llevadas a Rusia y otras a partes de Ucrania controladas por Kiev, afirmó.

El defensor de derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, publicó vídeos en los que conversa con residentes. Varios de ellos le daban las gracias, lloraban y se enjugaban las lágrimas.

Funcionarios de ambos países han dicho que algunos en la ciudad optarían por quedarse, incluso si se reanudan las hostilidades.

El alto el fuego en esta ciudad es la pausa más larga en los combates en cualquier punto del frente desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Otras treguas parciales se han visto salpicadas por acusaciones de violaciones, como las decretadas a veces por la Pascua ortodoxa.

Sin embargo, este cese solo afecta a Oleshki. Los ataques en otras partes continúan.

En la ciudad de Dnipró, en el sureste de Ucrania, unos 200.000 hogares estaban el viernes sin electricidad por ataques rusos en la noche anterior, según las autoridades locales.

En la víspera, un dron impactó en una estación de tren en esa ciudad y causó la muerte de al menos 14 personas.