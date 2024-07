En Cisjordania ocupada, colonos israelíes siguen cursos de autodefensa

En una colonia israelí de Cisjordania ocupada, Moshe Katz, un instructor de krav maga, se inspira en los ataques de Hamás que desencadenaron la guerra en Gaza el 7 de octubre para enseñar a sus alumnos a defenderse contra los agresores y sus armas.

"Primero te tomaré como rehén, luego me harás lo mismo", explica a un discípulo el instructor israeloestadounidense mientras sostiene una réplica de un fusil kalasnikov hecho con goma azul.

Cuando le toca hacer de rehén, Katz, judío ultraortodoxo, pide a su compañero que lo agarre por la parte trasera de la camisa.

"Ahora él me sostiene. Yo pienso que no seré una víctima", dice el instructor antes de agarrar el cañón del falso fusil y girarlo contra el posible atacante. "¡Hoy es tu turno de morir, no el mío!", exclama.

Moshe Katz, de 63 años, convirtió el sótano de su casa en una sala para enseñar krav maga, o "combate cercano", técnica de autodefensa practicada por el ejército israelí desde la creación del país en 1948.

Katz ve en el sentimiento de inseguridad de los israelíes desde el 7 de octubre una oportunidad para compartir sus conocimientos sobre esta técnica de combate cuerpo a cuerpo que se inspira en el aikido, el boxeo, el judo, el karate y la lucha.

"Es solo para saber que podemos protegernos", explica Esther Cohen, quien ayuda a Katz en sus clases.

"Están ocurriendo cosas bastante violentas", dice esta mujer, que llega al gimnasio con un arma recientemente comprada. "No quiero sentirme impotente", añade.

- Más armas de fuego de posesión privada -

El ataque sin precedentes llevado a cabo por comandos de Hamás en suelo israelí causó la muerte de 1.195 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales israelíes. Entre los muertos había más de 300 militares.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva en el territorio palestino, que hasta ahora causó más de 38.900 muertos, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, según datos del ministerio de Salud del gobierno de Gaza, dirigido por Hamás.

Katz muestra a sus alumnos cómo repeler un ataque con cuchillo utilizando objetos de cocina y cómo desarmar a un hombre armado durante una agresión en su colonia de Maale Adumim.

Todas las colonias israelíes en los territorios ocupados son consideradas ilegales según el derecho internacional.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó este viernes la que la ocupación israelí de los territorios palestinos es "ilegal" y exhortó a ponerle fin "lo más rápidamente posible".

Desde el inicio de la guerra en Gaza las colonias en Cisjordania se expandieron, y la violencia en el territorio ocupado alcanzó niveles no vistos en décadas.

Al menos 576 palestinos fueron abatidos por soldados o colonos israelíes, según las autoridades palestinas, y al menos 16 israelíes, incluidos soldados, murieron en ataques o atentados palestinos, según cifras oficiales israelíes.

Katz afirma que algunos de sus alumnos dejaron de asistir debido al aumento de la violencia. El número de participantes en sus clases bisemanales disminuyó a la mitad desde el inicio de la guerra, cayendo a menos de diez.

"Me gustaría poder decir que la gente acude en masa para aprender krav maga, pero no es así", lamenta. "Lo que observo es que la gente compra más armas", subraya.

El gobierno relajó en marzo la ley sobre la posesión privada de armas de fuego, haciendo que las ventas se disparen.

Cerca de Tel Aviv, en la ciudad de Ra'anana, otro gimnasio de krav maga afirma que su asistencia aumentó.

"Después de la guerra hubo menos entrenamientos. Luego observamos en la gente una cierta voluntad de aprender a defenderse", explica Jonathan, de 22 años, un instructor que prefiere no dar su apellido.