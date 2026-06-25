España espera seguir impulsando la relación con Colombia bajo el gobierno de ultraderechista

El Gobierno de España, de izquierda, felicitó este miércoles al ultraderechista Abelardo de la Espriella por su triunfo en las elecciones en Colombia y dijo querer "continuar impulsando la relación estratégica" bilateral durante su mandato.

España "felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo electoral y reitera su voluntad de continuar impulsando la relación estratégica entre España y Colombia, basada en valores compartidos", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez también felicitó "al pueblo colombiano por el desarrollo" del proceso electoral, observado por misiones de la OEA y la Unión Europea, en la que participó España.

Tres días después del balotaje más reñido de la historia de Colombia, el candidato presidencial izquierdista Iván Cepeda reconoció este miércoles el triunfo de De la Espriella.