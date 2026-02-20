España pedirá a la UE el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez

España pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones a Delcy Rodríguez en respuesta a los pasos que está dando "en el buen camino" la presidenta interina de Venezuela, anunció este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones" a Delcy Rodríguez, "porque la Unión Europea tiene que enviar un signo, un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa", dijo Albares en Barcelona.

El ministro comentó además que la aprobación por el Parlamento de Venezuela de una ley de amnistía general, el jueves, es "una muy buena noticia".

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio, un medio para alcanzar fines, un medio para que se produzca ese diálogo amplio, pacífico, democrático en Venezuela", argumentó el ministro del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

"Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea tiene que darlos también", estimó Albares.

El ministro recordó que Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero, nunca fue objeto de sanciones europeas, "porque normalmente la Unión Europea, cuando establece sanciones individuales, siempre deja fuera a presidentes y ministros de Asuntos Exteriores, precisamente para mantener el cauce de diálogo abierto".

Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, fue incluida en la lista de funcionarios venezolanos sancionados en junio de 2018 y desde entonces tiene vetado el ingreso al espacio de la UE.

De hecho, en enero 2020 se desató un escándalo cuando Rodríguez hizo una escala en Madrid, sin salir del aeropuerto, lo que le valió al Gobierno críticas de la oposición que lo acusó de haber dejado que se violaran las sanciones de la UE.

No obstante, un tribunal archivó posteriormente el caso al considerar que la zona de tránsito de un aeropuerto español no se considera territorio nacional.

La UE sancionó a Rodríguez por su rol en las elecciones presidenciales que se realizaron en Venezuela en mayo de 2018, y en las que Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Estados Unidos, obtuvo un segundo mandato.

La UE considera que hubo irregularidades en esta elección.

Al anunciar las sanciones a Rodríguez y otras diez personas, la UE señaló que eran responsables de "violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela".